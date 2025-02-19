Лавров заявил о решении превратить платформу «3+3» в организацию

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что, что на последней встрече в формате «3+3» (Армения, Азербайджан, Грузия, РФ, Турция, Иран) «было принято решение из этой консультационной платформы сделать более структурированную организацию».

Как сообщает ТАСС, выступая сегодня в Государственной думе, Лавров поддержал предложение депутатов создать межпарламентскую комиссию в формате «3+3» для организации дополнительных механизмов сотрудничества.

«Если вы с такой инициативой выступите, мы подкрепим по линии МИД. Это было бы очень полезно», - отметил министр.

Медиамакс отмечает, что последняя встреча в формате «3+3» (без участия Грузии) на уровне министров иностранных дел состоялась в октябре 2024 года в Стамбуле и по ее итогам о создании организации не объявлялось. Выступая в начале ноября в Москве на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил:

«На Южном Кавказе ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, действующие с, мягко говоря, неблаговидными целями – прежде всего, страны Запада. Это вновь подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения. Поэтому на Южном Кавказе мы делали и продолжаем делать все возможное, чтобы укрепить консультативную региональную платформу «3+3». Рассчитываем, что после министерской встречи в Анкаре работа этого механизма будет активизирована».

Сергей Лавров сказал сегодня, что «мы понимаем сомнения и нюансы позиции Грузии, но кресло для грузинских представителей всегда будет находиться в зале заседаний этого формата».

Глава МИД России заявил, что «3+3» работает в интересах всех участников, и сомнений это не вызывает». «Кстати, это вызывало зависть у предыдущей администрации США, которая пыталась взамен формата «3+3» продвигать формат «3+1», «то есть три закавказских страны и люди Байдена, которые стали бы ими руководить», - сказал Лавров.