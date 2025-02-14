Председатель Европейского совета приветствует шаги Еревана к миру

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил сегодня с председателем Европейского совета Антонио Коштой вопросы повестки сотрудничества Армения-ЕС.
Пресс-служба правительства сообщает, что на встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Никол Пашинян подчеркнул важность дальнейшей поддержки демократических реформ в Армении со стороны ЕС.
Он подчеркнул, что Армения придает важность расширению и развитию многосторонних связей с ЕС с целью развития потенциала в различных сферах.
«Председатель Европейского совета подтвердил приверженность ЕС укреплению партнерства, основанного на общих ценностях, и углублению сотрудничества во всех сферах»,- сообщила пресс-служба правительства Армении.
«Собеседники обсудили вопросы, связанные с мирным процессом, возможности разблокирования региональных коммуникационных путей. Антонио Кошта приветствовал шаги и инициативы правительства Армении на пути к миру»,- говорится в сообщении.
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