Председатель Европейского совета приветствует шаги Еревана к миру

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил сегодня с председателем Европейского совета Антонио Коштой вопросы повестки сотрудничества Армения-ЕС.

Пресс-служба правительства сообщает, что на встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Никол Пашинян подчеркнул важность дальнейшей поддержки демократических реформ в Армении со стороны ЕС.

Он подчеркнул, что Армения придает важность расширению и развитию многосторонних связей с ЕС с целью развития потенциала в различных сферах.

«Председатель Европейского совета подтвердил приверженность ЕС укреплению партнерства, основанного на общих ценностях, и углублению сотрудничества во всех сферах»,- сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с мирным процессом, возможности разблокирования региональных коммуникационных путей. Антонио Кошта приветствовал шаги и инициативы правительства Армении на пути к миру»,- говорится в сообщении.