Алиев заявил, что «некоторые западные лидеры были несправедливы к Трампу»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «некоторые западные лидеры были очень несправедливы к президенту Трампу».

Как сообщает Trend, в интервью китайскому телеканалу CGTN Алиев заявил:

«Среди европейских лидеров существует большая неопределенность и, я бы сказал, большая озабоченность. Причина этого очень проста. Мы все знаем, как некоторые из них относились к господину Трампу последние четыре года, когда он не был президентом. Мы все знаем, кого большинство из них поддерживало на нынешних президентских выборах. И если мы это точно знаем, то президент Трамп знает тем более. Мы уже увидели первую «дисквалификацию» - ей подвергся премьер-министр Канады. Одного слова президента Трампа стало достаточно, чтобы отправить его в отставку.

Некоторые западные лидеры были очень несправедливы к президенту Трампу, и, безусловно, они обеспокоены, что теперь, возможно, пришло время нести ответственность за это. Это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь. Но я не вижу других серьезных причин для беспокойства по поводу изменений в США. Я думаю, мир может стать намного безопаснее».

Алиев заявил, что в первый срок правления Трампа «наши отношения развивались очень успешно, в отличие от последних четырех лет, когда они полностью ухудшились из-за несправедливого и нечестного подхода администрации Байдена к Азербайджану».

В том же интервью президент Азербайджана заявил:

«Наша позиция такова: если каждая страна будет концентрироваться только на своей повестке и не будет пытаться вмешиваться в дела других стран, то не будет конфликтов, разногласий и войн. Единственная причина, по которой мы все еще имеем нестабильные ситуации и кровопролитие по всему миру, заключается в том, что страны с империалистическим прошлым хотят продолжать вмешиваться, доминировать и диктовать. И это, естественно, приводит к сопротивлению».