Ильхам Алиев советует лидерам «говорить правду» - Mediamax.am

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Ильхам Алиев советует лидерам «говорить правду»


Фото: https://www.trend.az/


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «лидер всегда должен быть справедлив к своему народу».

Как сообщает Trend, в интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе Алиев поделился своими мыслями о лидерстве в быстро меняющемся мире.

 

«Самое главное - лидер всегда должен быть справедлив к своему народу, к своему населению. Если ты никогда не лжешь своему народу, он это оценит. Иногда, в силу каких-то политических причин лидеры в своем стремлении к власти дают много обещаний, которые впоследствии не выполняют. И это приводит к разочарованию, к неверию, к политическому кризису в разных частях мира. Мой совет лидерам, которые пытаются получить поддержку общественности, всегда заключается в том, чтобы говорить правду. И делать то, что необходимо для страны».

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