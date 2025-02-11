Пашинян вновь пообщался с вице-президентом США

Ереван /Медиамакс/. Вечером 10 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал на официальном ужине от имени президента Франции в Елисейском дворце в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите по развитию искусственного интеллекта.
«Во время ужина премьер-министр общался с коллегами в неформальном формате», - сообщает пресс-служба правительства.
Опубликованные фотографии свидетельствуют, что Никол Пашинян, в частности, общался с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, с которым у него на прошлой неделе в Вашингтоне состоялась «ознакомительная встреча».
Никол Пашинян также имел контакты с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, премьер-министрами Канады и Индии.
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