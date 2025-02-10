Пашинян предложил Баку отказаться от «постановочных действий»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «официальная риторика Азербайджана все больше концентрируется на тезисе о том, что Армения вооружается, готовится напасть на Азербайджан, и, следовательно, Азербайджан имеет право защищаться, принимать превентивные меры».

Об этом он написал в статье, о нынешнем состоянии армяно-азербайджанских отношений, опубликованной на сайте «Арменпресс».

«Если более компактно и просто воспроизвести эти тезисы азербайджанской риторики, то все сводится к следующему: Армения готовится напасть на Азербайджан, поэтому для Азербайджана было бы лучше в качестве превентивной меры напасть на Армению.

Есть две версии происхождения этих тезисов: либо Азербайджан действительно думает, что Армения намерена напасть на него, либо он сам намерен напасть и пытается создать для этого основания. В обоих случаях базовой установкой является утверждение Азербайджана о намерении Армении напасть на Азербайджан», - написал Никол Пашинян.

Он уверил, что Армения признает территориальную целостность и суверенитет Азебайджана:

«Тезисы о намерении Армении напасть на Азербайджан просто надуманы».

Что касается мирного договора, Никол Пашинян отметил, что «уже согласованные статьи мирного договора полностью решили вопрос не только отсутствия территориальных претензий друг к другу, но и не предъявления таких претензий в будущем».

«Подписание мирного договора навсегда закрывает уже закрытую в Праге дверь для того, чтобы Армения и Азербайджан когда-либо предъявляли территориальные претензии друг к другу. Согласованная часть мирного договора достаточно весома и созрела для подписания. Республика Армения предложила комплексные решения по двум несогласованным статьям и ждет положительного ответа со стороны Азербайджана», - написал Никол Пашинян.

«Нет никаких предпосылок для эскалации в регионе, более того, созданы все предпосылки для мира. Необходимо отказаться от постановочных действий и политики постановки эскалаций и установить институциональный мир. Армения не только готова к этому, но и не откажется от этого пути», - сказал он.