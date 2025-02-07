Пашинян встретился с вице-президентом США

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Белом доме с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
Пресс-служба правительства сообщает, что «обсуждались вопросы, касающиеся двусторонних отношений Армения-США и региональной повестки».
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