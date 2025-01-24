Пашинян: «Мы постараемся сбалансировать отношения с ЕС, Россией и другими силами»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что Армения решила «проводить сбалансированную и уравновешенную внешнюю политику, что означает, что мы постараемся сбалансировать наши отношения с Европейским союзом, Россией и региональными державами».

Пашинян заявил об этом в ходе панельной дискуссии на тему «Как расширить влияние Европы» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Наши отношения с Ираном очень важны. Мы пытаемся установить дипломатические отношения с Турцией, достичь мирного соглашения с Азербайджаном. Это нелегко. Но, с другой стороны, я не думаю, что это невозможно. Самое главное - не отступать от мирной повестки: мы должны сосредоточиться на ней как на цели и работать, не сдаваясь и не отчаиваясь. Но для этого, конечно, нужна поддержка международного сообщества, и я надеюсь, что эта поддержка будет.

Мы открыто говорим о своих намерениях всем нашим международным партнерам. Мы делимся со всеми нашими партнерами тем, что делаем с другими нашими партнерами.

Мы стараемся быть ближе к Евросоюзу, интенсивно пытаемся делиться своими позициями с Ираном, Россией и другими нашими партнерами, потому что Армения - независимое государство, и хотя мы находимся на этапе, полном вызовов, это также прекрасная возможность для перемен. Очевидно, что этапы перемен несут с собой большие опасности, но и огромные возможности. И мы пытаемся управлять рисками и использовать возможности», - сказал Никол Пашинян.