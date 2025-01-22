Лавров и Мирзоян провели откровенные обсуждения

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал продуктивными и насыщенными состоявшиеся сегодня в Москве переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Мы давно не проводили такие обстоятельные переговоры по двусторонним делам, виделись на полях различных мероприятий, но вот так, чтобы подробно, обстоятельно обсудить практически весь круг вопросов, которые стоят на повестке дня наших отношений, давно не удавалось. И я очень рад, что эту паузу мы сегодня преодолели.

Переговоры, я это хочу особо подчеркнуть, состоялись по договоренности лидеров наших стран, лидеров России и Армении, и были весьма насыщенными, продуктивными», - эти слова Лаврова приводит ТАСС.

По словам главы МИД России, стороны откровенно обсудили практически весь спектр двусторонних отношений, а также региональные и международные сюжеты. «И по целому ряду вопросов нам удалось выйти на взаимоприемлемые развязки», - заметил Лавров.

Арарат Мирзоян, в свою очередь, назвал встречу с Лавровым «искренней и конструктивной».