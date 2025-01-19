В прощальной речи Байден предупредил об опасностях олигархии, соцсетей и ИИ

Ереван /Медиамакс/. В своей прощальной речи на посту президента США Джо Байден предупредил о развивающейся в Америке олигархии, подчеркнув важность того, чтобы ультра-богатые люди отвечали за свои действия так же, как и рабочие и представители среднего класса.

Байден назвал опасной концентрацию власти в руках «очень немногих сверхбогатых людей».

«Сегодня в Америке формируется олигархия, которая обладает крайним богатством, властью и влиянием, что буквально угрожает нашей демократии, нашим основным правам и свободам», - заявил президент США.

CNN отмечает, что Байден не называл конкретных имен, но его целт были очевидны: Дональд Трамп и Илон Маск - самый богатый человек в мире, который вскоре получит прямой доступ к Белому дому.

«Меня также беспокоит рост технологического промышленного комплекса, который может представлять реальную опасность для нашей страны», - отметил президент США.

«Американцы задыхаются под лавиной дезинформации и манипуляций, что способствует злоупотреблению властью. Свободная пресса рушится, редакторы исчезают. Социальные сети отказываются от проверки фактов. Истина скрыта под ложью, которая распространяется ради власти и прибыли. Мы должны привлечь социальные платформы к ответственности, чтобы защитить наших детей, наши семьи и нашу демократию от злоупотреблений властью», - подчеркнул уходящий президент.

Джо Байден предупредил также о «глубоких возможностях и рисках», связанных с развитием искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект - это самая значительная технология нашего времени, возможно, всех времен. Ничто не несет таких глубоких возможностей и рисков для нашей экономики и безопасности, для нашего общества, для человечества. Искусственный интеллект даже может помочь положить конец раку. Но если не будут внедрены защитные меры, ИИ может создать новые угрозы нашим правам, нашему образу жизни, нашей частной жизни», - предупредил он.