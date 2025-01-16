Сергей Лавров: Армении стоит взвесить все «за» и «против»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал сегодня, что «решение Армении начать процесс вступления в ЕС является суверенным выбором, но стоит взвесить все «за» и «против»».

«Безусловно, решение легитимного армянского руководства о том, чтобы начать процесс присоединения к любой международной структуре, это суверенное решение. Но взвесить все за и против, наверно, это тоже ответственность армянского правительства, руководства, тех, кто занимается экономическим блоком», - эти слова Лаврова приводит ТАСС.

Глава МИД России также отметил, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимо с ее желанием вступить в ЕС:

«Это несовместимые вещи. Это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин или тарифов. Они не совпадают».