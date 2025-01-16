Песков прокомментировал предстоящее подписание документа между Арменией и США

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал сегодня, что развитие стратегического партнерства Армении и США является суверенным правом Еревана.

«Это абсолютно суверенное право наших армянских друзей. Это суверенное право Армении развивать отношения по всем азимутам. Мы по-прежнему исходим из главного: у нас свои двусторонние отношения с Арменией, мы дорожим этими отношениями, мы намерены их развивать и дальше», - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что для Москвы очень важно и взаимодействие в рамках интеграционных процессов, в том числе и в ЕАЭС. «Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы и исходим», - сказал он.

Сегодня в Вашингтоне Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Арменией и США.