Песков прокомментировал предстоящее подписание документа между Арменией и США

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал сегодня, что развитие стратегического партнерства Армении и США является суверенным правом Еревана.
«Это абсолютно суверенное право наших армянских друзей. Это суверенное право Армении развивать отношения по всем азимутам. Мы по-прежнему исходим из главного: у нас свои двусторонние отношения с Арменией, мы дорожим этими отношениями, мы намерены их развивать и дальше», - сказал представитель Кремля.
Дмитрий Песков отметил, что для Москвы очень важно и взаимодействие в рамках интеграционных процессов, в том числе и в ЕАЭС. «Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы и исходим», - сказал он.
Сегодня в Вашингтоне Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Арменией и США.
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