Песков прокомментировал предстоящее подписание документа между Арменией и США - Mediamax.am

1485 просмотров

Песков прокомментировал предстоящее подписание документа между Арменией и США


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал сегодня, что развитие стратегического партнерства Армении и США является суверенным правом Еревана.

«Это абсолютно суверенное право наших армянских друзей. Это суверенное право Армении развивать отношения по всем азимутам. Мы по-прежнему исходим из главного: у нас свои двусторонние отношения с Арменией, мы дорожим этими отношениями, мы намерены их развивать и дальше», - сказал представитель Кремля.

 

Дмитрий Песков отметил, что для Москвы очень важно и взаимодействие в рамках интеграционных процессов, в том числе и в ЕАЭС. «Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы и исходим», - сказал он.

 

Сегодня в Вашингтоне Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Арменией и США.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Январь 15, 2025 14:58
Российский вице-премьер считает, что Армении следует определиться

Внешняя политика | Январь 15, 2025 13:07
Посол России вызван в МИД Армении

Внешняя политика | Январь 15, 2025 12:05
Пашинян։ Вопросы с Россией обсуждаются «без эмоциональной упаковки»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025