Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 14 по 15 января будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом.
МИД Армении сообщает, что сегодня в Вашингтоне Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Арменией и США.
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