Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 14 по 15 января будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом.

МИД Армении сообщает, что сегодня в Вашингтоне Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Арменией и США.