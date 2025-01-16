Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве - Mediamax.am

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Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве


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Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 14 по 15 января будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом.

МИД Армении сообщает, что сегодня в Вашингтоне Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Арменией и США.

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