«Армения не собирается выходить из ЕАЭС»

Ереван /Медиамакс/. Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил сегодня, что Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), «вопроса выхода из ЕАЭС на повестке правительства не стоит».

«Процесс членства в ЕС - это параллельная повестка, наша задача - не обсуждать эти повестки, а повышать устойчивость и конкурентоспособность нашей экономики. Неважно, будет ли Армения в ЕС или ЕАЭС, наша экономика должна наращивать свою конкурентоспособность, наша производительность должна расти», - сказал он на пресс-конференции.

По словам министра, «мы не рассматриваем замену ЕАЭС какой-либо другой структурой».

«Экономика Армении должна быть независимой. Мы хотим быть независимыми, а независимость - это когда ты зависишь от всех, а не только от одного, и все в какой-то степени зависят от тебя», - сказал Геворг Папоян.

На прошлой неделе вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Россия расценивает начало обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Он отметил, что Москва «будет строить свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства».

«ЕАЭС и ЕС несовместимы, поскольку оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

«Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Армении законопроект «О запуске процесса вступления в Европейский союз» ставит эту страну перед выбором», - говорил Оверчук.--