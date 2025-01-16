Пашинян поговорил с председателем Европейского совета - Mediamax.am

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Пашинян поговорил с председателем Европейского совета


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с председателем Европейского совета Антониу Коштой выразил удовлетворение состоянием сотрудничества Армения-ЕС.

«В ответ на вопрос Кошты премьер-министр Пашинян проинформировал его о нынешнем состоянии мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что правительство Армении не отступит от мирной повестки. Собеседники договорились продолжить диалог», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

 

Медиамакс отмечает, что Антониу Кошта сменил Шарля Мишеля на посту председателя Европейского совета.

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