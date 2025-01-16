Пашинян поговорил с председателем Европейского совета

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с председателем Европейского совета Антониу Коштой выразил удовлетворение состоянием сотрудничества Армения-ЕС.
«В ответ на вопрос Кошты премьер-министр Пашинян проинформировал его о нынешнем состоянии мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что правительство Армении не отступит от мирной повестки. Собеседники договорились продолжить диалог», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Медиамакс отмечает, что Антониу Кошта сменил Шарля Мишеля на посту председателя Европейского совета.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.