Пашинян ответил Алиеву: «Мы будем использовать не язык агрессии, а язык диалога»

Ереван /Медиамакс/. По просьбе Арменпресс премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные в интервью азербайджанским телеканалам 7 января.

- Господин премьер-министр, президент Азербайджана в интервью местным телеканалам сделал агрессивные заявления в адрес Республики Армения. Какова Ваша оценка?

- Возможно, Баку пытается «легитимизировать» эскалацию в регионе. Делаются агрессивные заявления из расчета на то, что со стороны Еревана будет услышана агрессивная реакция, что позволит Баку сделать собственные заявления более агрессивными, сочетая это с распространением ложной информации о нарушение режима прекращения огня со стороны армянской армии, чтобы сформировать «обоснование» новой эскалации в регионе.

Мы не пойдем по этому пути и будем придерживаться мирной стратегии и будем последовательно продолжать реализовывать мирную повестку. Это означает, что мы будем использовать не язык агрессии, а язык диалога. Мы продолжим фокусироваться на демаркации, на согласовании текста мирного договора, на реализации проекта «Перекресток мира», на гуманитарных вопросах, в том числе на проблемах выяснения судеб пропавших без вести.

- Президент Азербайджана обвиняет Армению в том, что она фашистское государство. Это тоже входит в указанную Вами логику?

- Несомненно, потому что это расчет на ответную реакцию в духе «ты сам фашист», и ситуация, которую я описал, начнет обостряться. Но есть другой подход: мы констатируем, что в Азербайджане так воспринимают Армению, и попытаемся понять, почему, в чем причина. С другой стороны, очевидно, что подобное восприятие Азербайджана существует и в Республике Армения. Именно эти взаимные представления привели к многолетнему конфликту.

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Но мирная стратегия состоит в том, чтобы мы зафиксировали, что в Азербайджане нас воспринимают так, а они зафиксировали, что о них в Армении аналогичное восприятие. Мирная повестка дня направлена на устранение этих представлений. Часть согласованных статей мирного договора закрывает страницу некоторых из этих представлений, другие же части дают нам возможность сделать все взаимные негативные представления частью двусторонней повестки и устранить их. Добавлю, что по двум несогласованным статьям мирного договора мы предложили решения и в случае положительного ответа Азербайджана готовы подписать договор.

- Президент Азербайджана вновь заговорил о коридоре, заявив, что он должен и будет открыт. Что это значит?

-Республика Армения положила на стол проект «Перекресток мира» и готовится его реализовать. Другого проекта в нашей повестке нет. «Перекресток мира» подразумевает открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, в том числе Азербайджан-Азербайджан через территорию Армении и Армения-Армения через территорию Азербайджана.

Я уже имел возможность заявить, что мы сделали очень конкретное предложение Азербайджану по открытию железной дороги Ерасх-Садарак-Ордубад-Мегри-Зангелан. Это больше, чем предложение, это конкретное решение конкретных вопросов, и мы ждем положительной реакции Азербайджана, после чего будет достигнутая договоренность, будет зафиксирована на бумаге, и мы приступим к строительству наших участков железной дороги.

- А как насчет вчерашнего заявления Алиева о так называемом «Западном Азербайджане»?

-Ничего нового на эту тему сказано не было, а на предыдущие заявления я ответил в прошлом интервью "Арменпресс".

- Президент Азербайджана вновь заговорил о вооружении Республики Армения, заявив, что это лишь принесет новую напряженность в регион...

- Я неоднократно затрагивал эту тему. В программе реформирования армии Республики Армения нет никаких элементов нелегитимности. Должен повторить, что Республика Армения признает территориальную целостность всех своих соседей, в том числе территориальную целостность Азербайджана, и ожидает от Азербайджана того же, то есть четкого и безоговорочного признания территориальной целостности Армении.

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Я также заявил, что мы не ставим перед собой задачу возвращения более 200 квадратных километров оккупированных территорий Армении военным путем, поскольку процесс демаркации дает возможность решить этот вопрос мирным путем, путем переговоров. С фиксацией всего это никто не сможет оспорить право Республики Армения иметь обороноспособную армию.

Что касается опасений, связанных с вооружением, у нас также есть опасения по поводу вооружения Азербайджана, и мы также услышали их опасения. Именно по этой причине мы сделали предложение Азербайджану сформировать механизм взаимного контроля над вооружениями и ждем их ответа.

- В последние дни Азербайджан несколько раз распространял информацию о том, что армянская армия нарушила режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. Минобороны Армении опровергло эту информацию, напомнив о предложении создать совместный механизм по расследованию случаев нарушения режима прекращения огня.

- Разумеется, информация о нарушении режима прекращения огня нашей армией не соответствует действительности. Дабы подобные ситуации не превращались в повод для периодических дебатов, мы предложили создать механизм совместный механизм, что совместно проверять все сигналы о нарушении режима прекращения огня и приходить к совместным выводам. Мы ждем реакции Азербайджана.

- Ильхам Алиев также сказал, что следующее заседание пограничных комиссий по демаркации состоится в январе.

- Да, в январе запланирована встреча. Я уверен, что положительный опыт демаркации в 2024 году должен получить развитие в спокойной, рабочей обстановке. Мы настроены на такую работу.