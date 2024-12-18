Алиев заявил, что «покровители Армении в США» не прислушались к его словам

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении, представляет практическую угрозу для Азербайджана».

Как сообщает Trend, Алиев сказал об этом в интервью гендиректору агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«С учетом того, что протяженность нашей границы с Арменией более тысячи километров, многие населенные пункты находятся вблизи границы и в большую часть этих населенных пунктов возвращаются бывшие беженцы, мы, конечно же, не можем быть просто сторонними наблюдателями этого процесса. И неоднократно мы доводили до Армении и ее покровителей в Госдепартаменте США, что это должно быть прекращено. Но, к сожалению, мы не были услышаны, процесс вооружения Армении идет семимильными шагами», - сказал Ильхам Алиев.