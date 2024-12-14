Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Россию с рабочим визитом.
По сообщению пресс-службы правительства, сегодня в Москве под председательством Никола Пашиняна пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета.
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