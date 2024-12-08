Новый генсек ОБСЕ был участником армяно-турецкой «футбольной дипломатии»

Ереван /Медиамакс/. Турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу, избранный 6 декабря генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), был одним из ключевых участников «футбольной дипломатии» между Арменией и Турцией в 2009-2010 гг.

Медиамакс отмечает, что 7 апреля 2010 года Феридун Синирлиоглу прибыл в Ереван в статусе специального посланника премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Синирлиоглу передал президенту Армении Сержу Саргсяну письменное послание премьер-министра Турции, в котором Эрдоган, в частности, предложил провести встречу в рамках саммита по вопросам ядерной безопасности в Вашингтоне. Армянская сторона ответила согласием, и 12 апреля 2010 года в Вашингтоне состоялась встреча Сержа Саргсяна и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В декабре 2012 года замминистра иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу, выступая в Дублине на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, говорил о важности использования Минской группы ОБСЕ для стимулирования «творческих идей и проектов», которые откроют новые перспективы для карабахского урегулирования.

«Стремление Армении и Азербайджана продолжать работу для достижения мирного урегулирования должно получать дальнейшее развитие посредством реализации “win-win” (взаимовыгодных) проектов для региональной интеграции», - говорил тогда турецкий дипломат.

68-летний Феридун Синирлиоглу в разные годы занимал важные посты в МИД Турции: дважды был заместителем министра иностранных дел, постоянным представителем Турции при ООН. С 28 августа по 24 ноября 2015 году Синирлиоглу возглавлял МИД Турции.