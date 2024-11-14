Супруга Алиева также выступила с критикой «клеветы» и «шантажа»

Ереван /Медиамакс/. Супруга президента Азербайджана, первый вице-президент этой страны Мехрибан Алиева также выступила с критикой «многочисленных западных СМИ».

Как сообщают азербайджанские СМИ, выступая на конференции «Молодежь на передовой борьбы с изменением климата», организованной в рамках COP29, Мехрибан Алиева, в частности, сказала:

«Азербайджан стремится построить мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером, между развитыми и развивающимися странами. Однако вместо поддержки и конструктивного диалога мы в некоторых случаях стали объектом клеветы и кампаний шантажа в многочисленных западных СМИ. Очевидно, что эти СМИ стали инструментами для дискредитации стран, которые не следуют навязанным сценариям или не играют по навязанным правилам, а проводят независимую политику и отстаивают свои национальные интересы. Некоторые крупные медиаплатформы, находясь под влиянием определенных государств, по команде начинают распространять негативные нарративы об Азербайджане».

«Наши достижения заслуживают уважения, а не искажения в угоду геополитическим целям некоторых государств. Лицемерие также проявляется в том, как различные страны формируют свои климатические обязательства. Развитые страны, которые на протяжении веков были основными источниками загрязнения и безответственного потребления ресурсов, теперь берут на себя роль строгих судей. Они призывают к жестким ограничениям для всех, одновременно преследуя амбициозные цели в своей политике и продолжая действовать в собственных интересах. Они требуют трансформации от других стран, но при этом медлят с финансовой или технологической поддержкой.

Азербайджан - это страна, которая хочет видеть эффективные действия, реальные решения и справедливое взаимодействие, а не манипуляции и давление. Использование СМИ для распространения и искажения информации, для ведения кампаний по дискредитации стран не столько наносит вред этим странам, сколько обесценивает сущность моральных ценностей, разрушает доверие и создает раскол», - заявила Мехрибан Алиева.