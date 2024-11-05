POLITICO: Посол Армении утверждает, что получил угрозы от азербайджанского коллеги

Ереван /Медиамакс/. POLITICO пишет, что посольство Армении в Бельгии проинформировало расположенные в Брюсселе дипломатические представительства, что посол Азербайджана озвучил смертельные угрозы в адрес посла Армении Тиграна Балаяна.
POLITICO пишет, что письмо было распространено на прошлой неделе. В нем говорится, что Тигран Балаян подвергся «словесным атакам и запугиванию» со стороны посла Азербайджана Вагифа Садикова, который «открыто угрожал его жизни».
Сообщается, что инцидент произошел в отеле Tangla в Брюсселе во время приема, организованного посольством Турции по случаю национального праздника страны
В беседе с POLITICO Вагиф Садиков опроверг обвинения в случившемся, назвав их «смехотворными». По его словам, прием был «обычным дипломатическим мероприятием».
«Мне не известно о письме. Армянские дипломаты могут говорить что угодно», - добавил он.
Посольство Армении отказалось от комментариев, отмечает POLITICO.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.