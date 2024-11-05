POLITICO: Посол Армении утверждает, что получил угрозы от азербайджанского коллеги - Mediamax.am

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POLITICO: Посол Армении утверждает, что получил угрозы от азербайджанского коллеги


Тигран Балаян
Тигран Балаян

Фото: The Moscow Times


Ереван /Медиамакс/. POLITICO пишет, что посольство Армении в Бельгии проинформировало расположенные в Брюсселе дипломатические представительства, что посол Азербайджана озвучил смертельные угрозы в адрес посла Армении Тиграна Балаяна.

POLITICO пишет, что письмо было распространено на прошлой неделе. В нем говорится, что Тигран Балаян подвергся «словесным атакам и запугиванию» со стороны посла Азербайджана Вагифа Садикова, который «открыто угрожал его жизни».

 

Сообщается, что инцидент произошел в отеле Tangla в Брюсселе во время приема, организованного посольством Турции по случаю национального праздника страны

 

В беседе с POLITICO Вагиф Садиков опроверг обвинения в случившемся, назвав их «смехотворными». По его словам, прием был «обычным дипломатическим мероприятием».

 

«Мне не известно о письме. Армянские дипломаты могут говорить что угодно», - добавил он.

 

Посольство Армении отказалось от комментариев, отмечает POLITICO.

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