POLITICO: Посол Армении утверждает, что получил угрозы от азербайджанского коллеги

Ереван /Медиамакс/. POLITICO пишет, что посольство Армении в Бельгии проинформировало расположенные в Брюсселе дипломатические представительства, что посол Азербайджана озвучил смертельные угрозы в адрес посла Армении Тиграна Балаяна.

POLITICO пишет, что письмо было распространено на прошлой неделе. В нем говорится, что Тигран Балаян подвергся «словесным атакам и запугиванию» со стороны посла Азербайджана Вагифа Садикова, который «открыто угрожал его жизни».

Сообщается, что инцидент произошел в отеле Tangla в Брюсселе во время приема, организованного посольством Турции по случаю национального праздника страны

В беседе с POLITICO Вагиф Садиков опроверг обвинения в случившемся, назвав их «смехотворными». По его словам, прием был «обычным дипломатическим мероприятием».

«Мне не известно о письме. Армянские дипломаты могут говорить что угодно», - добавил он.

Посольство Армении отказалось от комментариев, отмечает POLITICO.