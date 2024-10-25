Боррель заявил о праве карабахских армян на безопасное возвращение

Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «отношения с Азербайджаном в области энергетики и некоторых других областях не должны мешать нам решительно выражать нашу обеспокоенность и осуждение».

Боррель заявил об этом 22 октября в заключительном слове на пленарном заседании Европейского парламента, отметив, что «это должно быть очень четким сигналом перед предстоящей в Баку конференцией COP29».

«Европейский Союз полон решимости использовать импульс COP29, чтобы подтвердить наши ожидания о том, что Азербайджан выполнит свои международные обязательства в области прав человека.

Мы также должны продолжать обращаться к Азербайджану для облегчения международного доступа в Карабах, осуществления независимого мониторинга ситуации на месте и обеспечения права карабахских армян на безопасное возвращение», - заявил Верховный представитель Европейского Союза.