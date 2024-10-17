Ален Симонян предлагает Баку «не делать лучшее врагом хорошего»

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что «Армения и Азербайджан находятся на пороге достижения согласия».

«Когда несколько месяцев назад мирный процесс начался всерьез, Азербайджан требовал нашего согласия по пяти международно признанным пунктам. Рад сообщить, что сегодня мы достигли согласия по 16 пунктам.

Однако лучшее не должно стать врагом хорошего. Настало время установить мир. Мы приглашаем Азербайджан проявить политическую волю, воспользоваться моментом и присоединиться к нам, чтобы сделать возможное реальностью. Армения готова подписать мирный договор уже сегодня», - заявил Ален Симонян, выступая в рамках дискуссии на 149-й ассамблее Межпарламентского союза в Женеве.

14 октября пресс-секретарь Симоняна сообщил, что запланированная в Женеве встреча глав парламентов Армении и Азербайджана отменилась в последний момент, поскольку азербайджанская сторона отказалась от ранее достигнутой договоренности.