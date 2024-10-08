Пашинян поздравил Путина с днем рождения

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю дня его рождения.
В сообщении, в частности, говорится:
«Считаем, что на данном этапе особо подчеркивается необходимость последовательной деятельности, направленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Россией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Ожидаем совместной активизации взаимовыгодного сотрудничества между Ереваном и Москвой, а также развития многоуровневого диалога, основанного на взаимопонимании, доверии и учете интересов наших государств».
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