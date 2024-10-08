Пашинян поздравил Путина с днем рождения - Mediamax.am

1311 просмотров

Пашинян поздравил Путина с днем рождения


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю дня его рождения.

В сообщении, в частности, говорится:

 

«Считаем, что на данном этапе особо подчеркивается необходимость последовательной деятельности, направленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Россией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

 

Ожидаем совместной активизации взаимовыгодного сотрудничества между Ереваном и Москвой, а также развития многоуровневого диалога, основанного на взаимопонимании, доверии и учете интересов наших государств».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Октябрь 8, 2024 10:59
Камала Харрис назвала Иран основным противником США

Нагорный Карабах | Октябрь 8, 2024 10:08
Основатель Telegram посещал «новые территории в Карабахе»

Внешняя политика | Октябрь 7, 2024 14:22
Никол Пашинян отбыл в Россию с рабочим визитом
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024