Пашинян поздравил Путина с днем рождения

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю дня его рождения.

В сообщении, в частности, говорится:

«Считаем, что на данном этапе особо подчеркивается необходимость последовательной деятельности, направленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Россией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Ожидаем совместной активизации взаимовыгодного сотрудничества между Ереваном и Москвой, а также развития многоуровневого диалога, основанного на взаимопонимании, доверии и учете интересов наших государств».