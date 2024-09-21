Блинкен: «Армения становится процветающим членом сообщества демократий»

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Армения «становится процветающим членом нашего сообщества демократий».

«Сотрудничая с Соединенными Штатами и международными партнерами, Армения создала инклюзивную экономику, все более связанную с миром. За последние десять лет объем торговли между Соединенными Штатами и Арменией увеличился примерно вдвое.

Мы работаем над диверсификацией энергопоставок Армении и обеспечением энергетической безопасности ее народа и региона. Связи между людьми, составлящие основу наших отношений, продолжают укрепляться, чему способствует сильная армянская диаспора в Соединенных Штатах и во всем мире. Работая вместе, мы сможем обеспечить большее процветание для наших народов и региона, сделав Южный Кавказ более взаимосвязанным, стабильным и безопасным», - говорится в обращении Блинкена по случаю Дня независимости Армении.

«Мы ценим приверженность Армении подотчетному управлению и верховенству закона в период тяжелых вызовов. Мы продолжим выступать за прочный и достойный мир в регионе Южного Кавказа», - отметил глава американской дипломатии.