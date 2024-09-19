Пашинян: ОДКБ – угроза дальнейшему существованию Армении

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает угрозы безопасности и существованию Армении».

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства в отношении Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности, существованию, суверенитету и государственности Армении», - заявил Никол Пашинян, выступая на втором Глобальном армянском саммите.

Премьер отметил, что существующая архитектура безопасности Армении показала свою неэффективность.

«Мы думали, что можем жить в регионе с закрытыми границами, и далекие или не очень далекие союзники будут обеспечивать нашу безопасность. Однако эти третьи страны имеют свои интересы, ради обеспечения которых вольны действовать так, как хотят», - сказал Пашинян.