Никол Пашинян примет участие в саммите БРИКС

Ереван /Медиамакс/. На саммите БРИКС в Казани (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты) Армению будет представлять премьер-министр Никол Пашинян.

Об этом в интервью Factor TV заявил депутат от фракции «Гражданский договор», председатель парламентского комитета по внешним связям Саргис Ханданян.

При этом он заявил, что «мы не собираемся становиться членом БРИКС -

Армения участвует в различных международных форматах».

Ежегодный саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Ожидается, что в казанском саммите примет участие Ильхам Алиев.