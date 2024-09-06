Никол Пашинян примет участие в саммите БРИКС - Mediamax.am

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Никол Пашинян примет участие в саммите БРИКС


Фото: https://www.aljazeera.com/


Ереван /Медиамакс/. На саммите БРИКС в Казани (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты) Армению будет представлять премьер-министр Никол Пашинян.

Об этом в интервью Factor TV заявил депутат от фракции «Гражданский договор», председатель парламентского комитета по внешним связям Саргис Ханданян.

 

При этом он заявил, что «мы не собираемся становиться членом БРИКС -

Армения участвует в различных международных форматах».

 

Ежегодный саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Ожидается, что в казанском саммите примет участие Ильхам Алиев.

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