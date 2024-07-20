Захарова: США стремятся «опять рассорить страны региона»

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «появление американцев на Южном Кавказе лишь подогреет сохраняющийся в регионе конфликтный потенциал».

Как сообщает ТАСС, Захарова сказала об этом, комментируя проходяшие в Армении армяно-американские учения миротворцев Eagle Partner 2024.

«Это вызывает сожаление и тревогу, особенно на фоне фактического замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес организации», - сказала дипломат.

По словам Захаровой, что «главной задачей Запада в регионе является создание плацдарма для реализации собственных геополитических прожектов».

«Для этого им нужно устранить все мирные тенденции, которые там уже набирали обороты, им нужно опять рассорить страны региона. Им нужно не допустить скрепление политических намерений, которые были заявлены Баку и Ереваном и поддержаны региональными странами», - сказалаа Захарова.

«Все это имеет определенную направленность - против России, против Ирана, да и против Турции. Через привлечение к маневрам и тренировочным программам под своей эгидой они навязывают Армении натовские стандарты вооруженных сил. Это ведет к переформатированию всей системы безопасности Армении и, как следствие, обретению дополнительных рычагов влияния на ее внутреннюю и внешнюю политику», - добавила представитель МИД России.