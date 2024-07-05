Азербайджан и Китай подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан и Китай подписали декларацию об установлении стратегического партнерства.

В декларации, подписанной 3 июля в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в частности, говорится:

«В свете тектонического и сложного развития международной и региональной ситуации стороны согласились расширять сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, укреплять взаимодействие в международных делах, совместно защищать общие интересы двух стран, а также сообща продвигать дело регионального и глобального мира, стабильности и развития».

В документе отмечается, что «защита прав человека должна основываться на незыблемых принципах уважения суверенитета всех стран, и выступают против политизации и внедрения двойных стандартов по вопросам прав человека».

«Стороны выступают против вмешательства во внутренние дела любого государства под предлогом защиты прав человека, поддерживают защиту прав человека путем обеспечения безопасности, содействия правам человека с помощью развития, продвижения прав человека через сотрудничество и диалог, будут совместно содействовать развитию глобальных механизмов в области прав человека в более равноправном, справедливом, благородном и толерантном русле», - говорится в декларации.