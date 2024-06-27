Обсуждено урегулирование отношений между Арменией и Турцией

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан обсудили вог вторник вопросы, связанные с региональными событиями.

Как сказано в сообщении МИД Армении, в ходе телефонного разговора министры иностранных дел обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и реализацию соглашений.

Министры иностранных дел также обсудили продолжающийся диалог между двумя странами.