Турция приветствовала решение Армении признать Палестину

Ереван /Медиамакс/. МИД Турции приветствовал решение Армении признать Государство Палестина.
«Как мы всегда подчеркивали, признание Палестины является требованием международного права, справедливости и совести. Турция продолжит усилия, направленные на то, чтобы больше стран признали Палестину», - заявили в МИД Турции.
Медиамакс отмечает, что на этой неделе состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Эрдогана.
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