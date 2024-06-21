Турция приветствовала решение Армении признать Палестину

Ереван /Медиамакс/. МИД Турции приветствовал решение Армении признать Государство Палестина.

«Как мы всегда подчеркивали, признание Палестины является требованием международного права, справедливости и совести. Турция продолжит усилия, направленные на то, чтобы больше стран признали Палестину», - заявили в МИД Турции.

Медиамакс отмечает, что на этой неделе состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Эрдогана.