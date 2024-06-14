Беларусь вызвала своего посла в Армении в Минск

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сообщил сегодня, что Беларусь вызвала своего посла в Армении для консультаций.

«Представитель посольства Армении был приглашен в МИД по поводу заявлений премьер-министра Никола Пашиняна», - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси.

Он отметил, что Белорусь не намерена ухудшать отношения с Арменией, «несмотря на то, что Ереван к этому подталкивают внешние игроки».

«Важно понимать, что с Арменией нас связывают давние близкие, дружеские отношения и общая история, а на сегодняшний день еще и взаимовыгодная торговля, а также тесные деловые контакты. Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки», - как сообщает ТАСС, об этом сказал Глаз, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее МИД Армении сообщил, что посол Армении в Беларуси был вызван в Ереван.