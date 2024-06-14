Посла Армении в Беларуси вызвали в Ереван - Mediamax.am

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Посла Армении в Беларуси вызвали в Ереван


Фото: minsk.by


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила сегодня, что посол Армении в Беларуси вызван в Ереван для консультаций.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отныне ни один официальный представитель Армении не посетит Беларусь.

 

«Я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ? Заявляю, что никогда не поеду в Беларусь, пока ее президент - Александр Лукашенко»,- заявил Никол Пашинян в парламенте.

 

Пашинян заявил, что «один из лидеров ОДКБ» заявил, что поддерживал Азербайджан во время войны 2020 года, имея в виду Лукашенко.

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