Посла Армении в Беларуси вызвали в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила сегодня, что посол Армении в Беларуси вызван в Ереван для консультаций.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отныне ни один официальный представитель Армении не посетит Беларусь.

«Я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ? Заявляю, что никогда не поеду в Беларусь, пока ее президент - Александр Лукашенко»,- заявил Никол Пашинян в парламенте.

Пашинян заявил, что «один из лидеров ОДКБ» заявил, что поддерживал Азербайджан во время войны 2020 года, имея в виду Лукашенко.