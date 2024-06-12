Пашинян убежден, что отношения Армении с Россией будут конструктивными - Mediamax.am

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Пашинян убежден, что отношения Армении с Россией будут конструктивными


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России.

В послании Владимиру Путину, в частности, говорится:

 

«Убежден, что многовековые отношения Армении и России, основанные на незыблемых принципах равноправия и учета интересов народов двух стран, будут и дальше развиваться в конструктивном русле, способствуя укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес».

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