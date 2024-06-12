Армения и США проведут оборонные консультации

Ереван /Медиамакс/. Армения и США проведут двусторонние консультации в области обороны, чтобы определить цели оборонного сотрудничества.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по результатам итогового заседания стратегического диалога Армения-США, состоявшегося 11 июня в Ереване.

В нем говорится, что стороны приветствовали проведенные в мае 2024 года первые ежегодные штабные переговоры между Генеральным штабом ВС Армении и Европейским командованием США.