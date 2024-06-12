Армения и США проведут оборонные консультации

Ереван /Медиамакс/. Армения и США проведут двусторонние консультации в области обороны, чтобы определить цели оборонного сотрудничества.
Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по результатам итогового заседания стратегического диалога Армения-США, состоявшегося 11 июня в Ереване.
В нем говорится, что стороны приветствовали проведенные в мае 2024 года первые ежегодные штабные переговоры между Генеральным штабом ВС Армении и Европейским командованием США.
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