Армения и США проведут оборонные консультации - Mediamax.am

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Армения и США проведут оборонные консультации


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Армения и США проведут двусторонние консультации в области обороны, чтобы определить цели оборонного сотрудничества.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по результатам итогового заседания стратегического диалога Армения-США, состоявшегося 11 июня в Ереване.

 

В нем говорится, что стороны приветствовали проведенные в мае 2024 года первые ежегодные штабные переговоры между Генеральным штабом ВС Армении и Европейским командованием США.

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