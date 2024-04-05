Пашинян обсудил c Пауэр вопросы американской поддержки

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр обсудили сегодня в Брюсселе вопросы дальнейшей поддержки реализуемых в Армении институциональных реформ.

«Премьер-министр подчеркнул, что правительство Армении будет твердо продолжать последовательные шаги в направлении реформ, отметив, что это имеет стратегическое значение. Саманта Пауэр заявила, что USAID продолжит тесное сотрудничество с Арменией и готово оказывать постоянную поддержку программам армянского правительства для укрепления и развития демократии.

Собеседники коснулись гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Никол Пашинян подчеркнул важность поддержки, оказываемой вынужденным переселенцам со стороны международных партнеров, в том числе США, а также необходимость ее продолжения. В этом контексте были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшими шагами поддержки вынужденных переселенцев, в частности, вопрос обеспечения их жильем»,- говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.