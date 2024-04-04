Россия призвала Армению и Азербайджан восстановить трехсторонние механизмы

Ереван /Медиамакс/. Россия призывает Армению и Азербайджан восстановить работу трехсторонних диалоговых механизмов, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Считаем, что давно пришло время восстановить ритмичную работу трехсторонних механизмов Россия-Азербайджан-Армения. Призываем партнеров проявлять политическую волю, возобновить контакты, доказавшие свою результативность в форматах, в рамках которых при содействии Россия был начат поиск эффективных решений самых непростых вопросов, включая делимитацию границы, разблокирование транспортно-логистичеких маршрутов в регионе, выработку мирного договора, » - заявила Захарова.

«В отличие от Евросоюза и США, которые занимаются выбиванием уступок одной стороны и выдвижением угроз в адрес другой, мы всегда выступали за комплексное, компромиссное урегулирование имеющихся разногласий в интересах установления устойчивого мира и процветания на нынешнем Кавказе. Наше предложение остается на столе переговоров», - добавила она.