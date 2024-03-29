МИД России: введение безвизового режима с ЕС негативно отразится на безопасности Армении

Ереван /Медиамакс/. В МИД России заявили, что «введение безвизового режима Армении с Евросоюзом приведет к оттоку перспективной молодежи из республики и негативно отразится на ее безопасности и экономике».

«Это видно на примерах Грузии, Молдавии, Украины, да и, собственно, уже вошедших в ЕС государств Прибалтики, Польши, Румынии, Болгарии, население которых массово перетекает в более благополучные страны на низкооплачиваемые работы», - сказали ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.

Медиамакс отмечает, что дата начала переговоров с ЕС об отмене виз для граждан Армении пока не установлена.