В Москве заявили об опасности «нанесения непоправимого ущерба» отношениям с Арменией

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «продолжение нынешнего курса Еревана может нанести непоправимый ущерб нашим отношениям».

«Продолжение нынешнего курса Еревана может, в конечном счёте, нанести непоправимый ущерб нашим союзническим отношениям, создать серьёзные риски для суверенитета республики, окончательно разрушить существующие действенные механизмы обеспечения безопасности страны, отразиться на перспективах её поступательного социально-экономического развития», - сказала российский дипломат.

Комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, Захарова, в частности, сказала:

«Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить под сомнение суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс, включая степень участия в работе тех или иных международных структур, исходя из своих национальных интересов и принятых обязательств. В полной мере это относится и к ОДКБ.

Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная ультимативная (а порой и оскорбительная) риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике Организации и насаждается армянскому обществу».