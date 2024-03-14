В Москве заявили об опасности «нанесения непоправимого ущерба» отношениям с Арменией - Mediamax.am

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В Москве заявили об опасности «нанесения непоправимого ущерба» отношениям с Арменией


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «продолжение нынешнего курса Еревана может нанести непоправимый ущерб нашим отношениям».

«Продолжение нынешнего курса Еревана может, в конечном счёте, нанести непоправимый ущерб нашим союзническим отношениям, создать серьёзные риски для суверенитета республики, окончательно разрушить существующие действенные механизмы обеспечения безопасности страны, отразиться на перспективах её поступательного социально-экономического развития», - сказала российский дипломат.

 

Комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, Захарова, в частности, сказала:

 

«Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить под сомнение суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс, включая степень участия в работе тех или иных международных структур, исходя из своих национальных интересов и принятых обязательств. В полной мере это относится и к ОДКБ.

 

Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная ультимативная (а порой и оскорбительная) риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике Организации и насаждается армянскому обществу».

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