Мирзоян и Боно обсудили мирный договор

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и старший советник США по переговорам на Кавказе Луис Боно обсудили вопросы, связанные с ситуацией по безопасности на Южном Кавказе.

Как сообщила пресс-служба МИД Армении, собеседники коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе, вопросов, связанных с мирным договором.

«Арарат Мирзоян представил собеседнику последние события, подчеркнув позицию Армении по ключевым вопросам. В частности, была подчеркнута важность приверженности соблюдения взаимного признания территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, дальнейшего процесса демаркации на основе данной декларации и карт, имеющих прочную правовую основу.

В контексте разблокирования региональных каналов коммуникации министр иностранных дел подтвердил последовательный подход Армении к осуществлению этого процесса на основе общеизвестных принципов - суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства.

Арарат Мирзоян и Луис Боно обменялись также идеями относительно повестки двустороннего политического диалога Армения-США, предстоящих мероприятий и вопросов дальнейшего развития партнерства»,- говорится в сообщении МИД.