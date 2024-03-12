Генсек ОДКБ надеется на «политическую трезвость» руководства Армении - Mediamax.am

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Генсек ОДКБ надеется на «политическую трезвость» руководства Армении


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Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Ереван в последнее время не участвует в работе секретариата организации, но официальных заявлений о приостановке членства Армении не поступало.

«Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы уважаем любое решение суверенного государства. О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме», - сказал Тасмагамбетов в интервью ТАСС.

 

«Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации», - ответил генсек ОДКБ.

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Генсек ОДКБ надеется на «политическую трезвость» руководства Армении
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