Блинкен и Фидан обязались сотрудничать для достижения мирного соглашения между Ереваном и Баку

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США и глава МИД Турции обязались работать вместе над продвижением мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном правительствами Соединенных Штатов и Турции по итогам седьмого заседания Американо-турецкого стратегического механизма, состоявшегося в Вашингтоне.

«На Южном Кавказе госсекретарь Блинкен и министр Фидан обязались работать вместе над продвижением сбалансированного и прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, которое будет способствовать региональной стабильности, сотрудничеству и благосостоянию», - говорится в документе.

На минувшей неделе вопросы достижения мира на Южном Кавказе в американской столице обсудили также заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл и замминистра иностранных дел Турции Бурак Акчапар.

«Они обсудили пути дальнейшего расширения стратегического сотрудничества США и Турции согласно региональным и глобальным приоритетам. Кэмпбелл и Акчапар уделили особое внимание вопросам экономического сотрудничества в Центральной Азии, достижения мира на Южном Кавказе и других возможностях совместной работы в Азии и за ее пределами», - говорилось в сообщении Госдепартамента США.