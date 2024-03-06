Алиев заявил, что «отношения c Москвой вышли на качественно новый уровень» - Mediamax.am

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Алиев заявил, что «отношения c Москвой вышли на качественно новый уровень»


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «отношения Баку и Москвы вышли на качественно новый уровень».

«Мы сохранили все то доброе, что объединяло наши народы на протяжении десятилетий, и независимо от общественно-политической формации, в которой мы взаимодействовали, дружественные связи между нашими народами всегда являлись фундаментом межгосударственных отношений. А сегодня, когда межгосударственные отношения вышли на качественно новый уровень и по форме, и по содержанию, естественно, это также поддерживается и общественностью наших стран», - сказал Алиев на встрече в Баку с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

 

«Наше союзническое взаимодействие будет укрепляться на благо наших стран и народов. Это также является важным фактором региональной стабильности и безопасности», - сказал Алиев.

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