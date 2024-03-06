Трудности в отношениях России и Армении пройдут, уверен Песков

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «трудности в отношениях России и Армении пройдут».

«У самых близких соседей может быть период, когда отношения могут быть натянутыми, но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность, политическая дальновидность лидеров двух стран - с нашей стороны она тоже есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности - они пройдут, сотрудничество между Россией и Арменией - абсолютно взаимовыгодное», - сказал Песков.