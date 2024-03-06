Мирзоян и Лавров обсудили армяно-азербайджанские отношения - Mediamax.am

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Мирзоян и Лавров обсудили армяно-азербайджанские отношения


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили текущие вопросы двусторонней и региональной повестки.

«Во время телефонной беседы, состоявшейся 5 марта, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений», - говорится в сообщении МИД России.

 

По сообщению МИД Армении, телефонная беседа состоялась по инициативе российской стороны.

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