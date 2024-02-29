Закончились переговоры Мирзоян-Байрамов

Ереван /Медиамакс/. 28-29 февраля 2024 года в Берлине состоялись переговоры министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Пресс-служба МИД Армении сообщила, что было выражено взаимное согласие продолжить переговоры по открытым вопросам.

«Министры и их делегации обсудили позиции по положениям проекта двустороннего соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном»», - говорится в сообщении МИД.

В ходе визита состоялась встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок как в двустороннем, так и трехстороннем формате.