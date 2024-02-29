Симонян: Вопрос смены внешнеполитического вектора не обсуждается

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Ален Симонян заявил сегодня, что «Армения не обсуждает вопрос изменения своего внешнеполитического вектора».

«Мы обсуждаем, что делать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Армении. Решения о выходе из ОДКБ тоже нет, но мы этого не исключаем. Об этом говорит и наше общество, можно сказать, оно выдвигает такое требование»,- сказал в беседе с журналистами Ален Симонян.

Он отметил, что по более чем десятку эпизодов очевидно, что «наш союзник нам не помогает».

«Наша страна, наш народ не бесконечны, у нас недостаточно ресурсов, чтобы за счет границ нашей страны ждать, когда нам поможет наш союзник, который является союзником как по ОДКБ, так и по прямому договору. Отказ от союзнических обязательств с каким-либо обоснованием не пройдет.

Для нас очевидно, что эта система безопасности не работает. Что еще нужно, чтобы вы поняли, что эта система безопасности не работает? По мнению Армении, альтернативой в сфере безопасности является использование всех возможных средств, в том числе и попытка каким-то образом возродить ОДКБ».

По словам Симоняна, Армения пытается закупать оружие во всех возможных местах, чтобы защитить государство.

«Если это мешает какой-либо системе безопасности, то это их проблема, поскольку очевидно, что они не выполняют свои обязательства.

Армения готова стать кандидатом на членство в ЕС. Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность»,- заключил спикер парламента.