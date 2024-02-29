«Начало диалога о либерализации визового режима пошлет важный сигнал гражданам Армении» - Mediamax.am

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«Начало диалога о либерализации визового режима пошлет важный сигнал гражданам Армении»


Фото: https://www.mfa.am/


Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «начало диалога о либерализации визового режима пошлет важный сигнал гражданам Армении».

Речь Борреля на дебатах в Европейском парламенте зачитала еврокомиссар по вопросам международного партнерства Ютта Урпилайнен.

 

«Для расширения контактов между людьми мы обсуждаем варианты начала диалога по либерализации визового режима. Армения выразила сильную заинтересованность в этом, и мы призвали ее руководство активизировать работу для проведения соответствующих реформ. Начало диалога о либерализации визового режима пошлет важный политический сигнал гражданам Армении и станет рычагом для дальнейших реформ», - заявил Боррель.

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