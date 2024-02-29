Захарова обвинилa Симоняна в «недружественном поведении»

Ереван /Медиамакс/. Россия расценивает слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о необходимости вывести пограничников России из ереванского аэропорта «Звартноц» как пример недружественного поведения.

Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана, правда не совсем ясно, в какой мере спикер Национального собрания отвечает за поднятую им тематику», - сказала Захарова.

«Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счет», - уточнила она

«Как понимаем, история проистекает из ранее имевших место инсинуаций вокруг россиянина Дмитрия Сетракова. Могу вас заверить, в том что никаких противоправных действий российскими представителями не совершалось. Мы всегда уважаем национальное законодательство суверенных государств», - добавила Захарова.

Медиамакс отмечает, что комментируя в недавнем интервью France 24 инцидент с Дмитрием Седраковым, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил:

«Слухи об этом инциденте нас очень встревожили. И мы проводим расследование по этому инциденту, и если выяснится, что все так, как Вы говорите, это, конечно, приведет к определенным последствиям, потому что, конечно, мы не можем терпеть противозаконные действия на территории нашей страны».