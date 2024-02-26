Путин тепло поздравил Эрдогана с 70-летием

Ереван /Медиамакс/. В ходе состояшегося сегодня телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Путин отметил высокий авторитет Эрдогана в своей стране и за рубежом, «многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и укрепившиеся позиции Турции на международной арене».

«Подчёркнут также существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений», - говорится в сообщении.

Путин также направил Эрдогану поздравительную телеграмму, в которой, в частности, говорится:

«Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в укрепление дружественных, взаимовыгодных отношений между нашими странами. И конечно, мы продолжим наш конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня».