Путин тепло поздравил Эрдогана с 70-летием - Mediamax.am

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Путин тепло поздравил Эрдогана с 70-летием


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. В ходе состояшегося сегодня телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Путин отметил высокий авторитет Эрдогана в своей стране и за рубежом, «многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и укрепившиеся позиции Турции на международной арене».

 

«Подчёркнут также существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений», - говорится в сообщении.

 

Путин также направил Эрдогану поздравительную телеграмму, в которой, в частности, говорится:

 

«Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в укрепление дружественных, взаимовыгодных отношений между нашими странами. И конечно, мы продолжим наш конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня».

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